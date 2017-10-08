Офіс нардепа Чумака облили фарбою

У Києві невідомий облив фарбою будівлю на вулиці Попудренка, 18а, де розташований офіс позафракційного нардепа Віктора Чумака.

Про це повідомила київська поліція на своєму сайті.

"Подія сталася у Дніпровському районі на вулиці Попудренка. Невідома особа облила фарбою стіни будівлі. Поліцейські розшукують правопорушника", - йдетеся у повідомленні.

Водночас, заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Яна Неруш уточнила "Українській правді", будівля, яку облили фарбою, розташована на вулиці Попудренка під номером 18а, і там є офіс Чумака.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу.

"Правопорушнику загрожує обмеження волі до п’яти років", - зазначають у поліції.

Крім того, на фото, які оприлюднила прес-служба нардепа видно, що вхід будівлі облитий чорною та червоною фарбами. Також на стінах зроблено написи "сгинь черт!", "собака лучше депутата" та "сын в ответе за отца".