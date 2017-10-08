Клімкін: Питання територіальної цілісності є спільним викликом країн ГУАМ

Питання територіальної цілісності є спільним викликом України, Грузії, Азербайджану та Молдови, а до створення цієї проблеми причетна Російська Федерація.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції 8 жовтня у Тбілісі після спецзасідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ, пише "Інтерфакс".

"Ми всі стоїмо перед спільним викликом і насамперед цей виклик пов'язаний з територіальною цілісністю і суверенітетом наших країн. Це все робиться однією країною – Росією і, звісно, ми маємо разом протистояти цьому виклику. Ми повинні працювати в цьому напрямку і докладати зусиль", – заявив Клімкін.

Однією з важливих тем обговорення на засіданні глав МЗС країн-членів ГУАМ була проблема територіальної цілісності і суверенітету, яка є спільною для всіх чотирьох країн-членів організації.

За словами глави МЗС Грузії, в рамках засідання обговорювалися плани майбутньої співпраці в рамках ГУАМ.

За підсумками засідання глави МЗС країн - членів ГУАМ підписали спільне комюніке про готовність продовжити тісну співпрацю.