Українець виборов "срібло" на ЧС зі спортивної гімнастики

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Неділя, 8 жовтня 2017, 22:10

Український спортсмен Ігор Радівілов став срібним призером на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Про це 8 жовтня повідомили у НОК України. 

 

"Золото" у цій дисципліні завоював атлет з Японії Кензо Сіраї, повідомляє Укрінформ.  

8 жовтня за медалі у вправах на брусах також бореться олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв.

Напередодні українці виступали у фіналах: Верняєв - вправи на коні (7 місце), Радівілов - вправи на кільцях (6 місце), Діана Варінська - вправи на різновисоких брусах (6 місце). 

Українська правда 

Теми: спорт
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