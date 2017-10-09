Поліція відпустила водія, який в'їхав у натовп в Лондоні
Поліція Лондона повідомила, що після допиту відпустила з-під арешту 47-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів.
Про це повідомляє ВВС.
Чоловік, ім'я якого не розкривається, підозрюється в небезпечному водінні, і щодо нього триває розслідування.
Поліція заявила, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом і тепер розшукує свідків події.
У суботу в районі Південний Кенсінгтон підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля Тойота "Пріус" чорного кольору, збив 11 людей. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.
Поліція уточнила, що важких травм і каліцтв, судячи з усього, вдалося уникнути, і більшість постраждалих вже в суботу ввечері виписали з лікарень.
Як відомо, цього року у Британії сталися п'ять терористичних нападів, три з яких були скоєні з використанням транспортних засобів.
У Британії оголошений другий рівень терористичної загрози, який означає, що напад бойовиків вважається дуже імовірним.
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