Поліція відпустила водія, який в'їхав у натовп в Лондоні

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 01:15

Поліція Лондона повідомила, що після допиту відпустила з-під арешту 47-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів.

Про це повідомляє ВВС.

 Чоловік, ім'я якого не розкривається, підозрюється в небезпечному водінні, і щодо нього триває розслідування.

Поліція заявила, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом і тепер розшукує свідків події.

У суботу в районі Південний Кенсінгтон підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля Тойота "Пріус" чорного кольору, збив 11 людей. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція уточнила, що важких травм і каліцтв, судячи з усього, вдалося уникнути, і більшість постраждалих вже в суботу ввечері виписали з лікарень.

Як відомо, цього року у Британії сталися п'ять терористичних нападів, три з яких були скоєні з використанням  транспортних засобів.

У Британії оголошений другий рівень терористичної загрози, який означає, що напад бойовиків вважається дуже імовірним.

Теми: Велика Британія
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