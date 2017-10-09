Порошенко: Можливість реалізації закону по Донбасу обумовлена виконанням РФ ряду вимог

Президент України Петро Порошенко заявив, що виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу безпосередньо залежить від виконання Росією пред'явлених їй вимог.

Про це він написав у неділю ввечері на сторінці в Facebook.

"Можливість виконання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів", - зазначив Порошенко.

В першу чергу, за словами президента, йдеться про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки з території України.

"Натомість наша репутація як країни, яка із відповідальністю ставиться до Мінських домовленостей, дозволяє щоразу продовжувати санкції проти Росії, країни-порушниці угод. І ці санкції значною мірою стримують агресора", - заявив Порошенко.