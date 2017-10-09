Шахтарі перекрили дорогу між Києвом і Варшавою в ПП "Ягодин"

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 14:33

Нововолинські шахтарі розпочали мирну акцію протесту поблизу українсько-польського кордону на автомобільному шляху міжнародного значення М 07, Київ-Ковель-контрольно-пропускний пункт "Ягодин".

Про це повідомляє 9 жовтня прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Об 11.30 на відстані 2 кілометрів від пункту пропуску "Ягодин" в районі населеного пункту Старовойтове на Волині близько 70 людей перекрили автомобільну дорогу між Києвом та Варшавою.

В результаті переговорів співробітників Національної поліції з учасниками пікету було домовлено, що вони будуть частково пропускати по одному легковому транспортному засобу, але рух вантажівок заблокують повністю.

Пдорожуючих, які планують перетнути державний кордон України в пункті пропуску "Ягодин", попереджають про можливі незручності та рекомендують під час планування поїздок з подальшим перетином кордону скористатися іншими пунктами пропуску.

4 жовтня представники шахтарських профспілок та гірники Нововолинська провели акцію протесту під стінами ДП "Волиньвугілля" та вимагали виплати заробітної плати за липень-серпень.

Українська правда

Теми: кордон шахти
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