Порошенко та Ердоган розмовляли "тет-а-тет" протягом 3 годин

Президенти України Петро Порошенко і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у форматі "тет-а-тет", витративши на них, замість протокольних 45 хвилин, - 3 години.

Про це повідомляє у Facebook речник українського лідера Святослав Цеголко.

"Замість запланованих 45 хвилин, переговори віч-на-віч між президентами України та Туреччини тривали три години", - пише він.

За словами Цеголка, сьогодні буде підписано 9 міждержавних документів, у тому числі про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Також він повідомив, що Туреччина увійшла до п'ятірки найбільших торговельних партнерів України.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", наразі відбувається зустріч у розширеному складі - шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Переговори тривають у будівлі Адміністрації президента України.

Українська правда