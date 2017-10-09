Суд продовжив арешт п'ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

113 переглядів
Понеділок, 9 жовтня 2017, 21:47

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 9 жовтня продовжив термін утримання під вартою п'ятьох фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляє об'єднання "Кримська солідарність", Айдера Саледінова, Еміля Джемаденова, Рустема Ісмаїлова, Узаїра Абдуллаєва і Теймура Абдуллаєва залишили під вартою до 11 грудня 2017 року.

У понеділок суд ухвалив рішення розглядати питання про продовження запобіжного заходу п'ятьом фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" у закритому режимі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 березня виніс постанову про продовження запобіжного заходу п'ятьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Емілю Джемаденову, Узаїру Абдуллаєву, Теймуру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову і Рустему Ісмаїлову. Арешт подовжили до 11 червня 2017 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Крим.Реалії

Теми: Крим суд політв'язні
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Туреччина не визнає незаконної анексії Криму - президент Ердоган 9 жовтня 2017, 18:59
Засудженого у справі про "кримських диверсантів" лишили за ґратами 9 жовтня 2017, 12:47
Крим і Донбас заважають порахувати українців – соціолог 9 жовтня 2017, 11:44
powered by lun.ua
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Інфляція зросла до 2% - Держстат
В РФ арештували двох затриманих українських прикордонників
У Тюріна відповіли на звинувачення у вбивстві Вороненкова
Усі новини
природа і люди

Чому гинуть кити?

одещина

Відновлений за бюджетні гроші Ленін творчо "видозмінений" активістами

кіно

5 прем'єр жовтня, які радимо не пропустити