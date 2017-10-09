Збірна України програла Хорватії, і не їде на ЧС-2018 в Росію

Збірна України не поїде на чемпіонат світу з футболу, який має відбутися у Росії у 2018 році.

Як повідомляє кореспондент УП, в понеділок, 9 жовтня, у завершальному матчі кваліфікації до ЧС-2018 підопічні Андрія Шевченка в Києві на переповненому НСК "Олімпійський" програли команді Хорватії з рахунком 0:2. Усі голи цього матчу були забиті в другому таймі.

У стартові 45-ть хвилин поєдинку переважніше виглядала саме українська команда. Небезпечними ударами по воротах хорватів відзначилися Ракицький, Марлос та Степаненко. А під завершення першого тайму після пасу Ярмоленка мав забивати Коноплянко, але не влучив у порожній кут воріт з кількох метрів.

Другий тайм матчу синьо-жовті провалили. На 62-ій хвилині після пасу Модрича ударом головою з-під Хачеріді пробив Крамарич, відкривши рахунок в цій зустрічі. Через вісім хвилин - знову помилка захисту української команди, і Крамарич робить дубль, пробивши з кількох метрів у порожній кут воріт - 0:2.

На 72-ій хвилині міг відквитати один гол Ярмоленко, але не влучив по м`ячу, перебуваючи у кількох метрах від воріт збірної Хорватії.

Пряму путівку з групи збірної України на ЧС-2018 виграла Ісландія, що набрала 22 очка. Збірна Хорватії, обігравши українців з 20 пунктами, посіла другу сходинку і буде грати матчі плей-офф за вихід на Мундіаль.

Українська правда