Кілька тисяч освітян пікетують Кабмін з вимогою не урізати зарплати

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Середа, 1 листопада 2017, 14:37

1 листопада під Кабінетом міністрів проходить акція протесту профспілкових організацій і освітян з вимогою забезпечити належне фінансування галузі.

Про це повідомляє Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки "Освітяни столиці".

"Обсяги освітньої субвенції з державного бюджету на 2018 рік для Києва передбачені в сумі 2,7 мільярда гривень при необхідній потребі у 3,9 мільярда гривень. Тобто Кабмін "урізав" фінансування оплати праці столичних освітян на 1,2 мільярда гривень", - йдеться у заяві профспілки. 

 
В акції беруть участь кілька тисяч осіб 
Фото з facebook Вадим Васильчук

Освітяни переконані, що це призведе або до скорочення 7 тисяч педагогів або до зменшення розміру зарплати шляхом невиплати надбавок.

Вони вимагають від Кабміну передбачити субвенцію для Києва у 3,9 мільярда гривень, щоб забезпечити виплати зарплат у повному обсязі. 

 
Фото з facebook Вадим Васильчук

А також встановити посадовий оклад для педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат; для науково-педагогічного працівника – на 25% вище, передбачити кошти на підготовку кадрів, підняти академічні і соціальні стипендії студентам та ін. 

 
Фото з facebook Rostyslav Kravets

"У випадку ігнорування справедливих вимог освітян розпочинаємо процедуру входження в колективний трудовий спір", - підсумували у профспілці. 

 
За порядком слідкує поліція 
Фото з facebook Rostyslav Kravets

Як повідомили "Українській правді" у поліції Києва, організатори акції заявляли, що в ній братиме участь 30 тисяч осіб.

"До охорони порядку залучені 250 правоохоронців", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик. 

Ірина Балачук, УП  

Теми: Київ акції освіта
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