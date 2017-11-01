В Україну йде потепління, в Києві вдень до +11°

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Середа, 1 листопада 2017, 14:44

Найближчої доби із Західної Європи на територію України переміститься тепле повітря атлантичного походження, внаслідок чого температура повітря підвищиться.
 
Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 1 листопада "Інтерфакс-Україна".

Синоптики зазначають, що атмосферні фронти принесуть до більшості областей України, крім південних, дощі, на сході з мокрим снігом, на заході місцями посилиться вітер.

Часом дощ, вночі в східній частині з мокрим снігом; лише в південних областях без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 1-6° тепла, в східних областях 0-5° морозу; вдень 7-12° тепла, на Прикарпатті 15-17°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві – періодично дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 2 листопада найвища температура вдень була +17 у 1926 році, найнижча вночі –10,4 в 1979 році.

3 листопада – невеликі, місцями помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), лише вночі в південній частині без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м / с, в Карпатах і Приазов'ї пориви 15-17 м / с.

Температура вночі 4-9°, вдень 7-13°, в Криму до 15°, в західних областях 5-10°; в Карпатах 2-3°.

У Києві – вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 9-11°.

Теми: погода
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