Бойовики обстрілювали Маріупольський напрямок з кулеметів – штаб

Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли обстріли позицій української армії. Втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 1 листопада 2017 року.

"Найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї, у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку, вночі російсько-окупаційні угруповання обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. А близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.

Загалом від опівночі противник 5 разів порушив перемир’я. На кожен ворожий обстріл сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння.