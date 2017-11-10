7 людей подалися у судді КС за квотою Верховної Ради

7 осіб подали документи на посади суддів Конституційного Суду за квотою Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Фракція "Блок Петра Порошенка" висунула кандидатури судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Ірини Завгородньої і професора кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, депутата Чернівецької міської ради Наталії Якимчук.

Фракція "Народний фронт" висунула кандидатуру доцента кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олега Первомайського.

Фракція "Батьківщина" висунула кандидатуру судді Верховного Суду Миколи Короткевича.

Ще троє людей вирішили самі подать документи для участі в конкурсі (хоча, відповідно до регламенту, право на висування мають тільки депутатські фракції й групи).

Зокрема, це завідувач кафедрою правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Оксана Щербанюк, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Василь Зайцев і заступник керівника Управління порівняльних досліджень і правових позицій, завідувачка відділу порівняльних досліджень секретаріату Конституційного Суду в 2004-2017 роках Наталія Денисенко.

Тепер комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя має визначити, хто з кандидатів відповідає необхідним вимогам, і після цього відправити їхні документи на спеціальну перевірку в апарат парламенту.

Після цього комітет проводить співбесіду з кандидатами, що пройшли спецперевірку, а потім готує свої рекомендації.

Наразі вакантні дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради.

"Українські новини"