В аеропортах Запоріжжя та Одеси шукають "вибухівку"
Аеропорти в Запоріжжі та Одесі призупинили роботу у зв'язку з інформацією про замінування.
За даними поліції Одеської області, о 12:00 в кабінет директора "Міжнародного аеропорту "Одеса" зателефонував невідомий чоловік і сказав, що на стоянці біля летовища стоїть автомобіль з вибуховою речовиною.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками.
"Проводиться евакуація громадян. Роботу аеропорту призупинено", - йдеться в повідомленні.
Також призупинив роботу "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя".
За даними "Інтерфакс-Україна", дзвінок про мінування надійшов об 11:50.
В аеропорту скасували три авіарейси, евакуювали 700 осіб – пасажирів і персоналу.
Відзначається, що в даний час територія аеропорту оточена поліцією, працюють вибухотехніки.
Поліція встановлює особу, яка повідомила про замінування.
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