Цього року на Донбасі постраждало більше людей, ніж минулого – Хуг

Від початку року в результаті бойових дій у Донецькій і Луганській областях загинули і постраждали 425 мирних жителів.



Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на п'ятничній прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"СМС ОБСЄ підтверджує 425 загиблих і постраждалих цивільних жителів з початку року. Це більше, ніж за аналогічний період 2016 року", – сказав він.



Хуг уточнив, що 39 із загиблих і постраждалих у поточному році на Донбасі некомбатантів – діти.



Hug: In Donetsk’s Kyivskyi dist, SMM saw homes damaged, civilians scared & traumatized, at least 2 hurt. In city’s Petrovskyi dist, 9-yr-old boy died & 2 hurt by unexploded ordnance in school playground; 31-yr-old woman had gunshot wound. 39 children killed/injured in 2017 so far