Свекруха Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома

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П'ятниця, 10 листопада 2017, 21:46

Свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУ у себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Про це УП повідомило джерело НАБУ.

"Детектив прийшов вручати їй повістку на допит. Вона запропонувала провести допит вдома, запросила його в будинок. Вони провели допит. Він склав протокол. Вона вирішила зателефонувати і порадитися із сином, чоловіком Корчак. Після розмови з ним вона відмовилася підписувати протокол і закрила його в квартирі", - розповіло джерело.

Наразі детектив НАБУ перебуває у квартирі зі свекрухою Корчак.

"Корчак з чоловіком під під'їздом. Наш спецназ там же. Наші викликали 102", - додає джерело.

За його словами, Корчак оголосила що викликатиме журналістів з камерами.

Допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.

Теми: НАБУ авто НАЗК
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