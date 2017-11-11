Яценюк заявив, що "Народний фронт" піде на вибори

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Субота, 11 листопада 2017, 12:06
фото: Роман Кравець

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що політична сила візьме участь у парламентських та президентських виборах.

Про це він заявив на з‘їзді партії у суботу.

"Наше завдання - виконати нашу програму реформ і в 2019 році піти на президентські і на парламентські вибори", - заявив Яценюк.

"Нас оцінять люди, нам є що сказати", - зазначив він.

Варто зазначити, що на з‘їзді НФ був присутній прем‘єр-міністр Володимир Гройсман, який виступив на відкритті, та лідер фракції БПП Артур Герасимов.

Роман Кравець, УП

Теми: Народний фронт Яценюк вибори
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