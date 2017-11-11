АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового

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Субота, 11 листопада 2017, 19:59

У зоні проведення АТО бойовики 11 разів вели вогонь по силах АТО, одного військового поранено. 

Про це йдеться у зведенні штабу станом на 18:00.

Зокрема на донецькому напрямку бойовики застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм біля Пісків, а біля Зайцевого бойовики тричі вели вогонь з 82-мм мінометів та піхотного озброєння.

"Внаслідок одного з цих обстрілів було поранено українського військового", - зазначили у штабі. 

На маріупольському напрямку біля Широкиного і Водяного "тишу" порушували вогнем з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки, на луганському - біля Новоолександрівки та Луганського вогонь вели зі стрілецької зброї. 

На половину обстрілів сили АТО відповідали вогнем з піхотного озброєння, заявили у прес-центрі штабу АТО.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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