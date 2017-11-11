Ватажок бойовиків ОРЛО не бачить іншого шляху крім "приєднання" до РФ

1104 перегляди
Субота, 11 листопада 2017, 22:38

Лідер бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький заявив, що іншого шляху, окрім входження окупованій території Донбасу до складу Росії, у них немає.

"За зовнішній політичний курс республіки (терористичної організації "ЛНР" - ред.) відповідає глава ... А я завжди казав, що окрім як шлях до РФ іншого у нас немає, і нікуди ми більше не підемо, і нікуди повертатися не будемо", - заявив Плотницький в ефірі каналу "Луганськ 24".

За його словами, повернутися до складу України непідконтрольна українській владі територія Донбасу "у найближчій перспективі не може".

"Новости Донбасса"

Теми: "ЛНР" Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ватажки "ДНР" і "ЛНР" з'їздили до Росії 6 листопада 2017, 17:56
Штаб АТО: терористи гатять із мінометів і БМП, поранений боєць 13 жовтня 2017, 06:52
Прокуратура просить допомогти з доказами проти генерала РФ 12 жовтня 2017, 12:06
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового
Поліція відкрила кримінальне провадження на заяву свекрухи Корчак
"Народний фронт" визначиться з кандидатом у президенти у 2018-му
Яценюк звернувся до Порошенка: Ми встигнемо змінити Конституцію
Усі новини
читай!

5 авторів, яких радить читати Юрій Андрухович

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві 10-12 листопада

Львів за часів Брежнєва