Ватажок бойовиків ОРЛО не бачить іншого шляху крім "приєднання" до РФ
Лідер бойовиків ОРЛО Ігор Плотницький заявив, що іншого шляху, окрім входження окупованій території Донбасу до складу Росії, у них немає.
"За зовнішній політичний курс республіки (терористичної організації "ЛНР" - ред.) відповідає глава ... А я завжди казав, що окрім як шлях до РФ іншого у нас немає, і нікуди ми більше не підемо, і нікуди повертатися не будемо", - заявив Плотницький в ефірі каналу "Луганськ 24".
За його словами, повернутися до складу України непідконтрольна українській владі територія Донбасу "у найближчій перспективі не може".
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