В прокуратурі Сербії - справи проти 45 найманців, що воюють в Україні і Сирії

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Неділя, 12 листопада 2017, 15:42

Прокуратура Сербії з кінця 2014 року порушила 45 справ стосовно найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.

Про це повідомила представниця прокуратури Белграду Татьяна Секуліч, повідомляє сербське пидання Politika.

Провадження були розпочаті з метою переслідування осіб, які підпадають під дію статті 386а Кримінального кодексу Сербії.

Секуліч зазначила, що минулого року прокуратура висунула звинувачення у вчиненні злочину 24 особам.

Вищий суд Белграда раніше повідомив, що минулого року виніс рішення стосовно 28 осіб, які брали участь у військових конфліктах за кордоном.

Сербія у жовтні 2014 року внесла зміни до Кримінального кодексу,я кі передбачають позбавлення волі на строк до 10 років для осіб, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, а бо вербують людей для участі у таких конфліктах.

Таким чином Сербія вирішила боротися з тими, хто їздив воювати на боці проросійських сепаратистів на Донбасі, а також на боці "Ісламської держави" у Сирії.

Видання зазначає, що зараз в Україні і Сирії залишаються лише кілька десятків сербів.

В той же час Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

Посол України у Сербії неодноразово заявляв, що Сербія не реагує на дані щодо участі її громадян у війні на Донбасі.

Європейська правда

Теми: Сербія Донбас "ДНР"
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