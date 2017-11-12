МОЗ надало доступ до ресурсів Британського медичного журналу
Українські лікарі отримали доступ до Британського медичного журналу, що дозволить отримувати медичну освіту онлайн та відповіді від експертів галузі.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
"МОЗ спільно з Британським медичним журналом запустило ініціативу, яка надасть українським лікарям можливість безперервної медичної освіти онлайн та доступу до швидких відповідей на клінічні запитання від експертів галузі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Британський медичний журнал - одне із найавторитетніших фахових видань для професійного зростання медиків.
Журнал надав доступ українським лікарям до двох своїх найбільших освітніх ресурсів - MJ Best Practice та BMJ Learning ("Найкраща практика "BMJ" та "Навчання з BMJ").
"Радимо проходити програму практикуючим лікарям. Особливо вона буде корисною фахівцям, які починають працювати", - пояснюють у МОЗ.
На безкоштовний курс можна записатися через лікарів-координаторів Журналу в Україні.
Українська правда
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