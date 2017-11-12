МОЗ надало доступ до ресурсів Британського медичного журналу

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Неділя, 12 листопада 2017, 17:09

Українські лікарі отримали доступ до Британського медичного журналу, що дозволить отримувати медичну освіту онлайн та відповіді від експертів галузі.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

"МОЗ спільно з Британським медичним журналом запустило ініціативу, яка надасть українським лікарям можливість безперервної медичної освіти онлайн та доступу до швидких відповідей на клінічні запитання від експертів галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Британський медичний журнал  - одне із найавторитетніших фахових видань для професійного зростання медиків.

Журнал надав доступ українським лікарям до двох своїх найбільших освітніх ресурсів - MJ Best Practice та BMJ Learning ("Найкраща практика "BMJ" та "Навчання з BMJ").

"Радимо проходити програму практикуючим лікарям. Особливо вона буде корисною фахівцям, які починають працювати", - пояснюють у МОЗ.

На безкоштовний курс можна записатися через лікарів-координаторів Журналу в Україні.

Українська правда

Теми: МОЗ
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