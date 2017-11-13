Парубій і двоє депутатів пропонують Раді дозволити спецрозвідку у мирний час

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Понеділок, 13 листопада 2017, 10:52

Депутати пропонують Верховній Раді дозволити проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності у мирний час.

Про це йдеться в законопроекті №7272 спікера ВР Андрія Парубія, депутатів Ірини Фріз і Юрія Берези, зареєстрованому у парламенті 9 листопада.

Автори пропонують внести зміни до закону "Про оборону" з метою "підвищення ефективності підготовки держави до оборони".

Документом пропонується закріпити, що підготовка держави до оборони в мирний період має включати також проведення спеціальної розвідки та інформаційно-аналітичної діяльності.

Завданням законопроекту є "забезпечення обороноздатності України, її готовності до відбиття зовнішньої агресії до безпосереднього вторгнення противника".

"Метою законопроекту є надання законних підстав для ведення спеціальної розвідки відповідними підрозділами в період підготовки держави до оборони, а також проведення військових інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в пояснювальній записці.  

Відзначається, що прийняття проекту закону не потребуватиме додаткових витрат з бюджету.

 

Теми: Верховна Рада законодавство розвідка
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