"New York Times" зобразила Крим російським

Американське видання The New York Times опублікувало мапу, на якій Крим зображено як російську територію.

На це звернув увагу відомий шахіст Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна. .

Стаття під заголовком "Путінський міст до Криму може мати більше символізму, ніж рух" за 11 листопада стосується будівництва так званого "керченського мосту" до анексованого Криму з території Російської Федерації.

Каспаров зазначив у Twiiter: "Ця карта у NYTimes показує Крим у тому ж кольорі, що і Росію, як "спірний". Так, спірний через Путіна, його загарбника! Патетично й помилково. Крим – це Україна. Виправте це".

Як відомо, Росія на початку 2014 року анексувала Крим, який мав автономію в межах України. РФ скористалася з революції і зміни влади в Україні – і за допомогою пропаганди та збройних формувань захопила півострів, "приєднавши" його до РФ на підставі незаконного "референдуму".