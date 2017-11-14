ООН прийняла резолюцію про перемир'я на час Олімпіади

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Вівторок, 14 листопада 2017, 03:27

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про перемир'я за тиждень до Олімпійських Ігор і через тиждень після Паралімпіади.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тільки держави-члени ООН можуть гарантувати спортсменам безпеку під час Олімпійських Ігор", - заявив президент МОК Томас Бах.

Консенсус про перемир'я стосується Південної Кореї та КНДР, а також майбутніх країн-господарок Олімпіад - Японії, Франції, США та Китаю.

Як відомо, Зимові Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого наступного року у корейському Пхенчхані.

Теми: ООН Олімпіада
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