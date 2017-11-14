СБУ затримала найманця з РФ, який їхав "на роботу" до бойовиків

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Вівторок, 14 листопада 2017, 16:08

Співробітники СБУ затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон та прямував на підконтрольну бойовикам територію для ремонту військової техніки терористів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Найманця спіймали в Новоайдарському районі Луганської області.

Затриманий мешканець Воронезької області розповів слідству, що побачив на автобусній зупинці російського міста Розсош оголошення про набір добровольців для участі у бойових діях на боці терористичної організації "ЛНР".

За його словами, на "роботу" брали механіків та обіцяли високу заробітну плату.

"Росіянина зацікавила така пропозиція, і він прибув до Ростовської області. Там він отримав від координатора бойовиків інструкції щодо подальших дій на території України. Найманцю також допомогли незаконно перетнути кордон в обхід встановлених пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото СБУ

Відзначається, що після проведення слідчо-оперативних дій, громадянина РФ повернули на територію Росії.

Теми: Росія СБУ Донбас "ЛНР"
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