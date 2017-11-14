У Києві викрали активістку FEMEN

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Вівторок, 14 листопада 2017, 22:29

У столиці троє невідомих чоловіків викрали активістку FEMEN Алісу Виноградову.

Про це повідомляють джерела УП.

"Сьогодні о 20:30 троє невідомих чоловіків на виході з кафе "Світ кави", що на Подолі в Києві, підстерегли активістку FEMEN Алісу Виноградову, заштовхали її в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. На місце викрадення працівники кафе викликали співробітників поліції", - розповіли джерела.

Як відомо, Аліса Виноградова брала участь у двох антипрезидентських протестах громадського руху.

Теми: Київ
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