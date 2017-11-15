Британія звинуватила РФ в кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику

Російські хакери протягом минулого року атакакували британські ЗМІ, телекомунікації та енергетику.

Про це заявив Національний центр кібербезпеки країни (NCSC), пише Reuters.

"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив глава NCSC Кіаран Мартін.

За його словами, агентство "активно взаємодіє з міжнародними партнерами, виробниками і громадянським суспільством" для вирішення цієї загрози з боку Росії.

Фахівці з кібербезпеки давно стурбовані нападами на електричні мережі, зокрема, але Мартін не надав ніяких доказів того, що російські атаки досягли успіху в проникненні в енергосистеми або іншу критичну інфраструктуру в Великобританії.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні в вибори, кібершпіонажі, агресії на Донбасі і незаконній анексії Криму.