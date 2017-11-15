У Криму назвали неможливим візит інспекторів із США

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Середа, 15 листопада 2017, 09:30

В анексованому Росією Криму назвали неможливим візит до Криму військових інспекторів із США, анонсований владою України.

Про це заявив РИА Новости так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов.

"Це маячня від безвиході. Звісно, ніхто не приїжджав і приїжджати не буде. Це неможливо просто-напросто", – заявив він.

"А всі, хто хоче подивитися на сьогоднішній Крим, – через російську територію можуть приїжджати, наші двері завжди відкрито", – додав Мурадов.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України анонсував на 13 листопада візит інспекційної групи зі США, до складу якої також включено представників Данії та Канади, з метою моніторингу військово-політичної ситуації в центральному і південно-східному регіонах.

У програму візиту нібито було включено відвідування території Криму.

Теми: Крим США
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