Стрілянина в Каліфорнії: шість загиблих

115 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 00:58

У результаті нападу на школу в окрузі Техама американського штату Каліфорнія загинули 6 осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією CNN, 44-річний Кевін Ніл розпочав стрілянину у вівторок: убивши сусідку, на украденому автомобілі він поїхав до школи, де стріляв по вікнах. Поліція застрелила нападника.

Повідомляється, що перед стріляниною у школі Ніл убив свою дружину.

"44-річний Кевін Ніл раніше перебував під увагою правоохоронних органів. Він загрожував зброєю своїй сусідці. Упродовж 20 років він боровся з психічними розладами", - розповів помічник шерифа округу Техама Філ Джонстон.

Як відомо, раніше у результаті нападу у церкві Техасу загинули щонайменше 27 людей.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Конгресмени США ініціювали чергову процедуру імпічменту Трампу 16 листопада 2017, 00:18
США розглядають впровадження місії ООН на Донбасі – помічник Тіллерсона 15 листопада 2017, 23:15
Оборонна підтримка України: чи варто розраховувати на 350 мільйонів від США 15 листопада 2017, 10:39
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
У Сенцова в колонії почалися проблеми із серцем – адвокат
Головні новини дня – за 60 секунд
З'явились докази бездіяльності НАЗК щодо декларацій топ-посадовців
Усі новини
Переселенці

Перший в Україні соціальний готель у Харкові

Конкурс

Художник зі Львова став "ілюстратором майбутнього" і поїде у Голлівуд

Фото

Як пройшов парад такс на Подолі