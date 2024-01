У Техасі чоловік відкрив вогонь у церкві - щонайменше 27 загиблих

Щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.

Про це повідомляє BBC.

Напад відбувся в Першій баптистській церкві в Сазерленд Спрингс у окрузі Вілсон.

"Поліцейський комісар на місці події підтвердив, що принаймні 27 людей загинули. Кілька інших людей, як повідомляється, отримали травми", - пише видання.

Правоохоронці також зазначають, що нападника після стрілянини убили.

