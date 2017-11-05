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У Техасі чоловік відкрив вогонь у церкві - щонайменше 27 загиблих

Неділя, 5 листопада 2017, 21:26

Щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.

Про це повідомляє BBC.

Напад відбувся в Першій баптистській церкві в Сазерленд Спрингс у окрузі Вілсон.

"Поліцейський комісар на місці події підтвердив, що принаймні 27 людей загинули. Кілька інших людей, як повідомляється, отримали травми", - пише видання.

Правоохоронці також зазначають, що нападника після стрілянини убили.

Для транспортування поранених прилетіли кілька вертольотів.

"Ми молимося з усіма, хто постраждав від цього злого вчинку. Ми вдячні правоохоронцям за їхні дії", - сказав губернатор Техасу Грег Абботт.

Він також зазначив, що найближчим часом Департамент громадської безпеки Техасу дасть додаткову інформацію.

Українська правда

Теми: США
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