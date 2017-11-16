Теракт у Нігерії: 14 загиблих

215 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 03:57

У результаті вибухів у штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 14 людей, 29 - травмовані.

Про це повідомляє ABCNews.

За інформацією  ABCNews, 4 смертника - 2 чоловіка та 2 жінки - активували вибухові пристрої у людних місцях міста Майдугурі (столиця штату).

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Боко Харам".

Як відомо, раніше у результаті теракту у Нігерії загинули щонайменше 13 осіб.

Теми: теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донбасі жінка підірвалася на розтяжці 13 листопада 2017, 17:32
Вибухівка в автомобілі: перевізників підозрюють у підготовці теракту 13 листопада 2017, 11:32
Теракт в Іраку: 6 загиблих, 10 травмованих 6 листопада 2017, 01:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
У Сенцова в колонії почалися проблеми із серцем – адвокат
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
позиція

Андрухович відмовився від участі у культурному заході у Німеччині

соцмережі

На власному досвіді: Я відмовився від Facebook

здоров'я

Лікувальна жуйка проти пародонтозу, яку можна з'їсти як цукерку