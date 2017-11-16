Теракт у Нігерії: 14 загиблих

У результаті вибухів у штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 14 людей, 29 - травмовані.

Про це повідомляє ABCNews.

За інформацією ABCNews, 4 смертника - 2 чоловіка та 2 жінки - активували вибухові пристрої у людних місцях міста Майдугурі (столиця штату).

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Боко Харам".

Як відомо, раніше у результаті теракту у Нігерії загинули щонайменше 13 осіб.