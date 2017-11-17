Кушнер не передав Сенату документи про зв'язки з РФ, які він вимагав

Комітет Сенату США чекає від зятя і радника Трампа Джареда Кушнера надання його кореспонденції з екс-радником Трампа з нацбезпеки Майклом Флінном, порталом Wikileaks і представниками РФ.

Про це глава Юридичного комітету Чак Гресслі і сенатор від Демократичної партії Дайен Файнштейн написали в листі адвокату Кушнера Еббі Лоуеллу, пише Reuters.

У листі перераховані документи та електронні листи серед матеріалів, що не були надані Сенату.

Кушнер, як сказано в листі, з вересня 2016 року відправляв електронну пошту неідентифікованому консультатнту щодо Wikileaks.

За словами джерела, Кушнер залишається однією людиною, що становить інтерес для розслідувань Спеціальним радником Робертом Мюллером і комітетами Конгресу.

Серед іншого, слідчі хочуть дізнатися, чи знав Кушнер під час кампанії в 2016 році, що Росія зламувала електронну пошту Демократичної партії, щоб допомогти Трампу і, чи намагався він створити секретний канал зв'язку між Білим домом Трампа і Кремлем.

Слідчі також хочуть знати, чи брав участь Кушнер після виборів в будь-яких діях колишнього радника з національної безпеки Трампа Майкла Флінна або інших, спрямованих на скасування економічних санкцій США щодо Росії в обмін на фінансові вкладення або інші ділові угоди.

Юридичний комітет Сенату США не отримав електронні листи, записи телефонних розмов та інші документи, що стосуються спілкування Кушнера з Флінном.

У свою чергу адвокат Кушнера Лоуелл заявив, що вони надали Комітету всі необхідні документи.

"Ми надали Юридичному комітету всі відповідні документи, які стосувалися дзвінків пана Кушнера, контактів або зустрічей з росіянами під час кампанії і переходу, які були запитані", - сказав він.

Як відомо, Трамп заперечує будь-яку змову між його кампанією і Москвою.

Росія також заперечує січневу доповідь трьох розвідувальних агентств США про те, що вона провела операцію з впливу, щоб спотворити результати голосування на користь Трампа.