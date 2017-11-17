Затримали голову Харківського університету Повітряних Сил за підозрою у розтраті 2,4 млн грн

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 21:06

Військова прокуратура затримала начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального затриманий начальник Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майор Алімпієв А. М.", - написав він.

Луценко зазначив, що прокуратура клопотатиме про арешт і відсторонення від займаної посади.

Теми: прокуратура Харків
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