Київ розірве угоди з перевізниками через виявлені порушення

1208 переглядів
Неділя, 19 листопада 2017, 10:55

У Києві за підсумком позапланових перевірок норм перевезень буде розірвано договори з двома перевізниками. 

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що за період з 9 листопада було перевірено 12 перевізників, виявлено порушення та складено акти на маршрути №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.

Зокрема, у перевізників відсутні протоколи проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, тимчасові реєстраційні документи на транспортні засоби, страхові поліси, пошкоджено сидіння, наявні сторонні предмети у салоні тощо. 

"До перевірки нелегальних перевізників, які виходили на маршрути №№ 238, 412, 597, 501, 507 попри наказ Департаменту транспортної інфраструктури про їх закриття, долучено Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю у Києві", - повідомили у КМДА. 

Також в адміністрації  заявили про необхідність внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень. 

Теми: Київ транспорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Під Адміністрацією президента підпалили шини 18 листопада 2017, 23:39
Поліція встановила, звідки були деякі дзвінки про масове “мінування” 18 листопада 2017, 22:22
У Києві на Подолі обвалилася недобудова 18 листопада 2017, 13:27
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія
Доба в АТО: 30 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено
Міноборони Польщі: Росія готується до війни
Путін звинувачує Браудера в трьох вбивствах
Усі новини
хакери

Навіщо заклеювати камеру ноутбука

Фото

Вражаючі "до" і "після" – як змінився світ з ХІХ століття

Фото

18 псів, які розвінчують міф про "собаче життя"