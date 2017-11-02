Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

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Четвер, 2 листопада 2017, 09:56

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у скоєнні теракту у Нью-Йорку, під час якого загинули 8 людей.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Нью-йоркський терорист був щасливий, коли просив повісити прапор ІДІЛ у лікарняній кімнаті. Він вбив 8 людей, сильно поранив 12 осіб. Він повинен бути засуджений до смертної кари", - написав Трамп.

Як відомо, 8 людей загинули та майже десяток отримали поранення внаслідок наїзду на людей та стрілянини 29-річного чоловіка біля Всесвітнього торгового центру 31 жовтня в Нью-Йорку.

Підозрюваний виявився громадянином Узбекистану та був ідентифікований як Сайфуллах Хабібулаевіч Саїпов.

За даними джерел, нападник проживав у США з 2010 року.

У вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей, виявили записку, де повідомлялося, що атака здійснена в ім'я терористичного угруповання "Ісламська держава".

"Європейська правда"

Теми: США Трамп теракт
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