Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у скоєнні теракту у Нью-Йорку, під час якого загинули 8 людей.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Нью-йоркський терорист був щасливий, коли просив повісити прапор ІДІЛ у лікарняній кімнаті. Він вбив 8 людей, сильно поранив 12 осіб. Він повинен бути засуджений до смертної кари", - написав Трамп.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Як відомо, 8 людей загинули та майже десяток отримали поранення внаслідок наїзду на людей та стрілянини 29-річного чоловіка біля Всесвітнього торгового центру 31 жовтня в Нью-Йорку.

Підозрюваний виявився громадянином Узбекистану та був ідентифікований як Сайфуллах Хабібулаевіч Саїпов.

За даними джерел, нападник проживав у США з 2010 року.

У вантажівці, якою було скоєно наїзд на людей, виявили записку, де повідомлялося, що атака здійснена в ім'я терористичного угруповання "Ісламська держава".

"Європейська правда"