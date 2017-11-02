Україна й ОАЕ домовилися про безвізовий режим

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Четвер, 2 листопада 2017, 11:21

Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашид Аль Мактума.

Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко, зазначаючи у Facebook, що "лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців".

 
АП

Олена Рощенко, УП
Теми: візи безвіз Порошенко міжнародні відносини
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