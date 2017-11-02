ГПУ уточнює свою позицію у справі Колмогорова

Прокурор не з'явився у четвер на судове слухання щодо прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, бо голова ГПУ Юрій Луценко хоче особисто розібратися з деталями справи.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

"Генпрокурор за моїм зверненням вирішив особисто вникнути в усі обставини справи, що потребувало часу. Тому, власне, і стався перенос з сьогодні на понеділок - Генпрокуратурі необхідно уточнити свою позицію в суді", - розповів він.

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