ГПУ уточнює свою позицію у справі Колмогорова
Прокурор не з'явився у четвер на судове слухання щодо прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, бо голова ГПУ Юрій Луценко хоче особисто розібратися з деталями справи.
Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Луценко.
"Генпрокурор за моїм зверненням вирішив особисто вникнути в усі обставини справи, що потребувало часу. Тому, власне, і стався перенос з сьогодні на понеділок - Генпрокуратурі необхідно уточнити свою позицію в суді", - розповів він.
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