Бойовики обстрілюють бійців у Приазов'ї із мінометів та кулеметів

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Понеділок, 20 листопада 2017, 18:31

Російсько-терористичні війська порушують режим припинення вогню та ведуть прицільні обстріли позицій української армії, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 20 листопада 2017 року.

Протягом дня епіцентром бойового протистояння стало Приазов’я на Донецькому напрямку.

"Тут, у районі Водяного, Павлополя і Чермалика, ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення українських захисників зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Найманці двічі обстрілювали українські позиції у передмісті Мар’їнки із піхотного озброєння, ще вели вогонь по оборонцях Новотроїцького з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"На Луганському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського", - зазначили у прес-центрі.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У більш ніж половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь.

Теми: Донбас АТО війна Росія
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