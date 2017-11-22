Львівський військомат виклав списки "уклоністів"

10787 переглядів
Середа, 22 листопада 2017, 21:19

Львівський обласний військовий комісаріат опублікував список з 15 тисяч людей, які ухиляються від призову на військову службу у Львівській області.

Відповідні списки опубліковані на сторінці комісаріату у Facebook.

"Списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і з тих чи інших причин не з'явилися до районних (міських) військових комісаріатів. Громадян, які є у списках запрошуємо з'явитися до районного(міського) комісаріату за місцем перебування на військовому обліку або проживання", - йдеться у повідомленні.

У списках вказані імена, прізвища, по батькові та дати народження призовників по кожному району Львівщини.

Як відомо, хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Теми: Львівщина армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У ДТП на трасі Львів-Тернопіль загинули двоє, четверо травмовані 4 листопада 2017, 10:09
На Львівщині авто зіткнулось з автобусом, 7 людей травмовано 2 листопада 2017, 20:55
КВУ: На Львівщині через негоду на дільницях немає електрики 29 жовтня 2017, 18:12
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Росія направила на Донбас 71-й "гумконвой"
Суддя Гольник розказала, кого підозрює у нападі на неї
Львівський військомат виклав списки "уклоністів"
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
жива легенда

Філософія життя і творчості від культового режисера Девіда Лінча

київ

"Добросусідство в чистому вигляді": колівінг на Відрадному

підсумки

Суспільне мовлення: революція, що зрушила з місця медіа