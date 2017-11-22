Львівський військомат виклав списки "уклоністів"

Львівський обласний військовий комісаріат опублікував список з 15 тисяч людей, які ухиляються від призову на військову службу у Львівській області.

Відповідні списки опубліковані на сторінці комісаріату у Facebook.

"Списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і з тих чи інших причин не з'явилися до районних (міських) військових комісаріатів. Громадян, які є у списках запрошуємо з'явитися до районного(міського) комісаріату за місцем перебування на військовому обліку або проживання", - йдеться у повідомленні.

У списках вказані імена, прізвища, по батькові та дати народження призовників по кожному району Львівщини.

Як відомо, хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.