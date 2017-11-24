Зеленський обурився: Подолайте кумівство, а потім боріться зі "Сватами"

Український актор Володимир Зеленський різко висловився на адресу Служби безпеки України і тих, хто виступає за заборону серіалу "Свати".



Відповідне відеозвернення він оприлюднив на Youtube каналі студії "Квартал 95".



Шоумен зазначив, що в мережі активно обговорюється ідея заборонити серіал "Свати" в зв'язку з тим що одному з акторів, а саме Федору Добронравову СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки через публічну підтримку анексії Криму і його візити на окупований півострів.



Зеленський підкреслює, що це - "український серіал, придуманий ним і його колегами за українські гроші".



"По-перше, якщо він (Добронравов -ред.) порушив закон, він... зобов'язаний сюди не в'їжджати. Якщо він його порушив. Але зв'язок між товаришем Добронравовим і тисячою людей, які працювали над цим проектом останні 15 років, – його немає. Цей серіал люблять мільйони, дивляться мільйони. Якщо зараз завдання СБУ і всіх наших комітетів... – забрати цей серіал від людей, то ви так і скажіть це прямо", – зазначив Зеленський.



"Якщо комусь не подобається слово "свати" просто, а ближче слово "куми", то ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами". Ви боретеся з тим, що об'єднує мільйони телеглядачів всі ці довгі роки", – заявив актор.



"Якого дідька ви щось там пропонуєте. Ви хто такі?! Якщо ви Служба безпеки України то дбайте про безпеку українців..., а від" Сватів "поки жодна людина ще не повісилася", – емоційно заявив актор.





У свою чергу прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у себе в Facebook непрямо підтримала актора:



"Можу особисто від себе погодитися з обуреними відомого шоумена. На жаль, сьогодні найбільший інтерес преси становлять саме питання заборони в'їзду російських співаків і акторів", – написала вона.



"У той же час, хочу зауважити, що Служба безпеки України не має повноважень забороняти жодного фільму або серіалу. Це виняткова компетенція Мінкульту", – додала вона.



Голова Державного агентства України з питань кіно Сергій Неретін в коментарі "Укрінформу" заявив, що Держкіно відреагує на заборону в'їзду Службою безпеки України Добронравову, як тільки отримає відповідні документи Міністерства культури.



"Поки Держкіно не має підстав заборонити показ серіалу "Свати". Ми будемо на це реагувати, але тільки після того, як до нас надійдуть офіційні папери від Мінкультури, яке формує список осіб, заборонених до в'їзду на підставі документа СБУ", – сказав він.



"Це суто бюрократичний процес - СБУ має направити відповідний документ до Мінкультури, а Мінкультури - до нас. На підставі цих офіційних документів ми починаємо реагувати. Тобто, ми діємо винятково в полі чинного законодавства. Як тільки до нас надійде цей документ - це може статися сьогодні, завтра, післязавтра, - ми будемо відкликати прокатне посвідчення на серіал", – сказав Неретін.