ОБСЄ показала відео перестрілки біля ДФС

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Субота, 25 листопада 2017, 07:17

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі опублікувала відео нічної перестрілки, яка відбулась поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Відповідне відео опубліковано на каналі організації в YouTube.

"Минулого тижня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала сотні порушень припинення вогню", – йдеться в описі ролика.

Як пише Радіо Свобода, перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ після відвідин Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій,заявив, що позиції Збройних сил України та підтримуваних Росією бойовиків угруповання "ДНР" розташовані небезпечно близько до ДФС.

Раніше українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО намагаються вивести з ладу камеру відеоспостереження на "Донецькій фільтрувальній станції". 

За даними СЦКК, НЗФ ОРДО діють цілеспрямовано, не бажаючи надати місії ОБСЕ можливість отримувати об’єктивну інформацію щодо стану безпекової ситуації в районі ДФС.

ОБСЄ неодноразово фіксувала вибухи біля ДФС.

Теми: АТО бойові дії Донбас ОБСЄ
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