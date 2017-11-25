Київ та захід попередили про туман, а схід - про ожеледицю

У Києві протягом доби 25 листопада, вночі та вранці 26 листопада очікується туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Окрім того вночі та вранці 25 листопада туман з погіршенням видимості до 300-500 м очікується у західних областях, а 26-27 листопада на дорогах у східних областях - ожеледиця.

25 та 29 листопада без істотних опадів, 26 листопада у більшості західних областей - дощ та мокрий сніг, на сході країни – невеликий сніг, 27 листопада всюди, крім східних, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей - дощ та мокрий сніг.

28 листопада у південних регіонах помірні опади, на решті території невеликий мокрий сніг та дощ.

Українська правда