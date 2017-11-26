Під Верховною Радою згорів намет протестувальників

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Неділя, 26 листопада 2017, 10:46

У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради згорів намет протестувальників.

Про це повідомила поліція Києва.

"О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів", - йдеться у повідомленні.

 
 
 

Постраждалих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією правоохоронців, загорання трапилось через встановлену в наметі буржуйку.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Київ поліція
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