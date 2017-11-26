Під Верховною Радою згорів намет протестувальників
У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради згорів намет протестувальників.
Про це повідомила поліція Києва.
"О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією правоохоронців, загорання трапилось через встановлену в наметі буржуйку.
Українська правда
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