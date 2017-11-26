У поліції розповіли про затримання на КПВВ Донбасу причетних до бандформувань
Протягом тижня на блокпостах населених пунктів у Донецькій області затримано 24 особи, які брали безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях "ДНР".
Про це повідомили у прес-службі облуправління поліції Донеччини.
Окрім того затримано 5 осіб, які підтримують з бойовиками тісний зв’язок.
"Блоковано 3 спроби провезти зброю, і 4 - наркотичну речовину. Доправлено до територіальних підрозділів поліції 2 розшукуваних зловмисників. Виявлено 5 осіб, які перебували на українській території нелегально", - повідомили правоохоронці.
Загалом, за даними поліції, протягом тижня КПВВ перетнули 1,4 тисячі вантажівок, понад 20 тисяч легкових авто та понад 38 тисяч осіб.
Українська правда
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