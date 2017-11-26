У поліції розповіли про затримання на КПВВ Донбасу причетних до бандформувань

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Неділя, 26 листопада 2017, 17:47

Протягом тижня на блокпостах населених пунктів у Донецькій області затримано 24 особи, які брали безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Про це повідомили у прес-службі облуправління поліції  Донеччини.

Окрім того затримано 5 осіб, які підтримують з бойовиками тісний зв’язок.

"Блоковано 3 спроби провезти зброю, і 4 - наркотичну речовину. Доправлено до територіальних підрозділів поліції 2 розшукуваних зловмисників. Виявлено 5 осіб, які перебували на українській території нелегально", - повідомили правоохоронці. 

 
фото - прес-служба поліції Донецької області

Загалом, за даними поліції, протягом тижня КПВВ перетнули 1,4 тисячі вантажівок, понад 20 тисяч легкових авто та понад 38 тисяч осіб.

Українська правда 

Теми: Донецька область Донбас АТО поліція
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