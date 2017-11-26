У Києві 66 людей забрали до поліції з "зустрічі" кримінальних авторитетів
Поліція провела операцію в одному з ресторанів у Пущі-Водиці, де зібралися люди, "які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах" та доправили 66 осіб до поліцейський відділків.
Про це ввечері 26 листопада повідомили у прес-службі столичного главку Нацполіції.
"Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їх особисті дані. З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі. Для ретельної перевірки понад 60 осіб доставили до управління поліції", - заявили у поліції.
Як зазначив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, під час огляду місця події було виявлено кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Зброю вилучили для проведення експертизи.
Українська правда
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