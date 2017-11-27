ФСБ РФ затримала і видворила польського історика

У Москві ФСБ затримала польського історика Генріха Глебоцького, який проводив дослідження в російських архівах, і зажадала залишити країну.

Про це повідомляє Інститут національної пам'яті Польщі (ІНП).

Затриманому зачитали рішення ФСБ від 21 листопада з вимогою покинути територію РФ протягом 24 годин. При цьому силовики не повідомили про причини такого рішення.

Генріх Глебоцький вивчав польсько-російські відносини в 19-20 ст., яким присвятив ряд наукових праць.

Також, на запрошення Польського інституту в Санкт-Петербурзі 22-23 листопада в офісі "Меморіалу" Глебоцький прочитав дві лекції присвячені річниці "Польської операції НКВД" 1937-1938 рр.

Рішення Федеральної служби безпеки означає блокування доступу до архівів в Росії, необхідних для продовження досліджень, котрими Глебоцький займається чверть століття.