З 1 січня швидкість авто у населених пунктах знижують до 50 км/год

З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км/год.

Відповідна постанова Кабміну від 10 листопада 2017 р. № 883 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" опублікована в Урядовому кур’єрі.

"Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, зміни будуть внесені у пункт 12.4 розділу 12 (У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/год). Зокрема у документі замінять цифри "60" на "50" км/год.