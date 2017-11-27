З 1 січня швидкість авто у населених пунктах знижують до 50 км/год

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Понеділок, 27 листопада 2017, 12:51

З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км/год.

Відповідна постанова Кабміну від 10 листопада 2017 р. № 883 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" опублікована в Урядовому кур’єрі.

"Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні. 

 
Скриншот з "Урядового кур’єра"

Згідно з документом, зміни будуть внесені у пункт 12.4 розділу 12 (У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/год). Зокрема у документі замінять цифри "60" на "50" км/год. 

Українська правда
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