Диверсанти напали на склад, поранено чатового – штаб АТО

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати режим тиші, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, 1 військовий отримав поранення.

Про це повідомив на брифінгу 27 листопада речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"В районі відведення одного з підрозділів Збройних Сил України у Добропільському районі Донецької області невідомими був обстріляний з автоматичної зброї та отримав поранення чатовий складу ракетно-артилерійського озброєння частини", – розповів полковник.

За його словами, на пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів.

"Пораненого військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя у Покровську, наразі його життю ніщо не загрожує", – запевнив Лисенко.

Загалом, за даними штабу АТО, бойовики здійснили 12 обстрілів позицій ЗСУ.