П'ятьох російських спортсменів позбавили медалей Олімпіади в Сочі

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Понеділок, 27 листопада 2017, 21:49

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував ще п'ятьох російських спортсменів, які брали участь в Сочі-2014.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

Серед дискваліфікованих російських спортсменів – біатлоністки Яна Романова і Ольга Вілухіна, бобслеїсти Олексій Негодайло і Дмитро Труненков та скелетоніст Сергій Чудінов.

Зазначається, що комітет визнав їх винними у порушенні антидопінгових правил під час Олімпіади в Сочі. Через це у російських спортменів відберуть медалі, а їхні результати анулюють.

Крім того, їм заборонили брати участь у змаганнях, які організовує МОК, у будь-якому вигляді.

Романову і Вілухіну позбавили срібних нагород у естафеті та спринту. Через цю дискваліфікацію, українська біатлоністка Віта Семеренко, яка в тій гонці прийшла третьою, отримає срібло, а бронзу - італійка Карін Обергофер, зазначає tribuna.com.

Як відомо, збірна Росії перестала займати перше місце в загальному заліку на зимовій Олімпіаді 2014 року, яка проходила в Сочі. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував ще одного російського чемпіона - бобслеїста Олександра Зубкова.

Теми: Олімпіада Росія Україна спорт
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