Пентагон: Ракета КНДР піднялась вище за всі попередні

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Середа, 29 листопада 2017, 01:27

Ракета КНДР пролетіла близько 1000 кілометрів і впала у виключній економічній зоні Японії, прем'єр-міністр Сіндзо Абе скликає засідання ООН.

Про це пише Bloomberg.

За даними Пентагону, Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що ракета злетіла вище, ніж всі попередні ракети запущені КНДР.

"Наша прихильність обороні наших союзників, в тому числі Республіки Корея і Японії, перед лицем цих загроз залишається як і раніше непорушною", - йдеться в заяві Пентагону. "Ми як і раніше готові захищати себе і наших союзників від будь-яких нападів або провокацій".

Міністр оборони Японії Ітунорі Онодера сказав, що МБР, можливо, досягла висоти 4000 км.

У свою чергу, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН.

"Я тільки скажу вам, що ми подбаємо про це", - заявив президент США Дональд Трамп у зв'язку із черговим запуском.

Прес-секретар держдепартаменту Хізер Науерт окремо сказала, що "дипломатичні варіанти залишаються життєздатними і відкритими на даний момент".

Як повідомлялося, раніше Північна Корея провела запуск балістичної ракети. Запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

У відповідь на північнокорейські випробування збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з КНДР.

Теми: КНДР Південна Корея США Японія
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